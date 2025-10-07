وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء، أن "كل الدلائل تشير إلى أن يامال سيكون جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو".

ورجحت الصحيفة أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية قبل لقاء جيرونا في الدوري الإسباني في 18 أكتوبر، كما يمكن أن يشارك في مباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم 21 من الشهر ذاته.

وأوضحت أن الجهاز الطبي لبرشلونة "يعمل بأقصى طاقته" من أجل تسريع تعافي لاعبي الفريق المصابين، ومن أبرزهم رافينيا وفيرمن لوبيز وجافي وخوان غارسيا ومارك أندري تير شتيغن، ويامال.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة، تفاقم إصابة يامال في الفخذ والخوض، مرجحا غيابه لمدة أسبوعين أو 3.

وكان مدرب برشلونة هانزي فليك قد أثار قلق الجماهير بعدما صرح في مؤتمر صحفي أنه لن يستطيع ضمان مشاركة يامال في الكلاسيكو.

ويتبع الإسباني البالغ من العمر 18 سنة، برنامجا صارما للتعافي، لتسريع عودته إلى الفريق.

وكان مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي قد استدعى يامال إلى قائمة"الماتادور"، لكنه قرر استبعاده بعد تلقيه تقريرا طبيا من ناديه يفيد بأن اللاعب تعرض لانتكاسة في الإصابة التي عانى منها منذ فترة التوقف الدولية السابقة.

وكانت إصابة يامال خلال فترة التوقف الدولي السابقة، محل جدل بين المنتخب وبرشلونة، الذي اشتكى من إنهاك اللاعب وإجهاده.