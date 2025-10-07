وتساءل قائد المنتخب الإنجليزي السابق، عن إغفال صلاح التزامه بمجهوداته الدفاعية، وذلك بعد خسارة "الريدز" أمام تشيلسي بهدفين مقابل واحد، السبت الماضي.

كما ألمح روني إلى أن سلوك صلاح تغير بعد الصفقات القياسية التي عقدها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الفائتة.

وقال روني، خلال حديثه في برنامج "واين روني شو" على شبكة "بي بي سي":"أعلم أن صلاح ليس من النوع الذي يعود كثيرا للدفاع، لكن في مباراة تشيلسي كان الظهير الذي خلفه يعاني بشدة، لكن صلاح اكتفى بالمشاهدة فقط".

وأضاف روني: "عندما تنفق الإدارة هذه الأموال على لاعبين مثل إيزاك وإيكيتيكي وفيرتز، فماذا يدور في ذهن صلاح الآن؟".

وأكمل: "النجوم الكبار دائما لديهم غرور، وصلاح كان واحدا من أفضل لاعبي الدوري لسنوات طويلة. لكن الأسبوع الماضي أظهر لنا شيئا مختلفا"، موضحا: "فعندما تسير الأمور على ما يرام والجميع يسجل الأهداف، لا مشكلة، لكن الآن يجب التساؤل عن أخلاقياته في العمل داخل الملعب".

ودعا روني قادة الفريق مثل فيرجيل فان دايك لإخباره بأن عليه العودة للمساعدة، مضيفا أن صلاح "بدا تائها بعض الشيء خلال الأسبوع الماضي".

وواجه صلاح، إلى جانب عدد من نجوم ليفربول، موجة واسعة من الانتقادات بعد الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة، خاصة أمام تشيلسي.

وفشل صلاح، الذي سجل هدفين فقط في آخر سبع مباريات في الدوري، في التسجيل من فرص أتيحت له أمام تشيلسي.

وكانت الهزيمة 2-1 أمام تشيلسي، هي الخسارة الثالثة على التوالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات.