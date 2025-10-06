وسيعرف في نهاية عام 2025، هوية 42 من أصل 48 مشاركا في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

في ما يأتي احتمالات التأهل إلى النهائيات التي ضمن حتى الآن 18 منتخبا خوضها، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي ستستضيف البطولة العام المقبل.

إفريقيا

ستتأهل مصر الأربعاء بحال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون.

ستتأهل الجزائر الخميس بحال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزامبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزامبيق.

ستتأهل غانا إذا فازت على جمهورية إفريقيا الوسطى وفشلت مدغشقر في هزيمة جزر القمر.

ستتأهل ساحل العاج إذا فازت على سيشل وخسرت الغابون أمام غامبيا.

ستتأهل السنغال إذا فازت على جنوب السودان وفشلت الكونغو الديموقراطية في هزيمة توغو.

كونكاكاف

ستتأهل هندوراس في 14 أكتوبر إذا فازت على كوستاريكا وهايتي، مع انتهاء مواجهتي نيكاراغوا ضد هايتي وكوستاريكا ضد نيكاراغوا بالتعادل.

ستتأهل جامايكا إذا فازت على كوراساو وبرمودا وفشلت كوراساو في هزيمة ترينيداد وتوباغو ولم تفز ترينيداد وتوباغو في مباراتيها ضد برمودا وكوراساو.

آسيا

بعد تأهل 6 منتخبات حتى الآن، تخوض 6 منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 الجاري.

تخوض قطر والإمارات وعمان المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية.

يتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في نوفمبر تؤهل إلى الملحق.

أوروبا

من المرجح أن يشهد شهر أكتوبر إعلان اسم أولى المنتخبات المتأهلة عن تصفيات أوروبا، لكن ذلك سيخضع لشروط صارمة.

ستتأهل كرواتيا في 12 الجاري إذا فازت على تشيكيا وجبل طارق، بينما فشلت تشيكيا في هزيمة جزر فارو. إذا فازت على تشيكيا وتعادلت مع جبل طارق، وخسرت تشيكيا أمام جزر فارو.

ستتأهل فرنسا إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وتعادلت أيسلندا مع أوكرانيا. إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وخسرت أيسلندا أمام أوكرانيا، وفشلت أوكرانيا في هزيمة أذربيجان.

ستتأهل سلوفاكيا في 13 أكتوبر إذا فازت على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ، وفشلت ألمانيا في هزيمة لوكسمبورغ، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

ستتأهل سويسرا إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا والسويد.

ستضمن إنكلترا التأهل في 14 الجاري إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتيها ضد ألبانيا وأندورا. إذا تعادلت صربيا مع لاتفيا ثم فشلت في هزيمة أندورا.

ستتأهل النروج إذا هزمت إسرائيل، وفشلت إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيها ضد إستونيا وإسرائيل.

ستتأهل البرتغال إذا تغلبت على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشلت أرمينيا في الفوز ضد المجر وجمهورية أيرلندا.

ستتأهل إسبانيا إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في هزيمة بلغاريا، وانتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.

وفي ما يأتي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى النهائيات:

- الدول المضيفة:

- المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات:

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

إفريقيا: المغرب، تونس

- المتأهلون إلى الملحق:

كاليدونيا الجديدة، بوليفيا