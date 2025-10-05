ويحتاج المنتخب المصري لمعجزة، كي يتأهل لدور الـ16، من بين أفضل منتخبات صاحبة مركز ثالث في المجموعة، بعد تجمد رصيد "الفراعنة" عند 3 نقاط.

هكذا يتأهل المنتخب المصري لدور الـ16:

هزيمة منتخب نيجيريا أمام كولومبيا بنتيجة 3-0 أو أكثر.

عدم فوز السعودية على النرويج.

خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة.

ويعتبر الخبراء أن نسبة تحقق هذه الأمور الثلاثة "شبه مستحيل"، خاصة خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة، وهو منتخب متواضع جدا، تكبد الخسارة بنتيجة 9-1 أمام الولايات المتحدة.