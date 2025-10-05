وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام تشلسي: "وضعنا صلاح كثيرًا في المواقع التي يحب أن يكون فيها والتي أحب أنا أيضًا أن يكون فيها. لأنه أظهر خلال مسيرته أنه في تلك المواقع يستطيع تسجيل الأهداف".

وأضاف "أعتقد أن اليوم أتته العديد من الفرص لفعل ما اعتاد على فعله، ولكنه إنسان، وليس وليس من الطبيعي أن كل فرصة يحصل عليها سيسجلها".

وأوضح: "نحن أحيانًا نشعر بذلك (أن محمد صلاح سيسجل كل فرصة) بسبب ما فعله الموسم الماضي والعديد من المرات من قبل، ولكن يمكنه أن يخوض مباراة وتأتيه فرص في أماكن واعدة دون أن يسجل أو يصنع".

وفاز تشلسي على ليفربول في الدقيقة +96، وهو نفس السلاح الذي فاز به ليفربول في الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري، وذلك بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري وغالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها ليفربول في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء كريستال بالاس السابق.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.