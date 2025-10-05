ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الذي يواجه إشبيلية اليوم الأحد، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وكانت المباراة متكافئة في بدايتها لكن ريال مدريد بدأ في الضغط مع مرور 20 دقيقة.

وارتقى أوريليان تشواميني ليقابل تمريرة عرضية حولها بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وبعد لحظات، استغل مبابي تمريرة خاطئة من دفاع الضيوف، ومررها الفرنسي إلى فرانكو ماستانتونو، الذي سددها من مسافة قريبة، لكن المدافع ريناتو فيغا أبعدها فوق العارضة.

وحصل فياريال أيضا على فرص في الشوط الأول إذ اقتحم تاني أولواسيي منطقة الجزاء ووجد نفسه في مواجهة حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تصدى للكرة بشكل رائع.

ونجح الريال أخيرا في افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني، إذ وصلت الكرة إلى فينيسيوس على الجانب الأيسر، وتوجه إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة من زاوية ضيقة ارتطمت بسانتي كوميسانا لاعب وسط فياريال إلى داخل الشباك.

وضاعف لاعب الوسط البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعدما أسقطه رافائيل مارين داخل المنطقة.

وبعد أربع دقائق فقط، قلص جيورج ميكاوتادزي الفارق بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.

واستمرت الإثارة في الدقيقة 77 عندما طُرد سانتياغو مورينو مدافع فياريال بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله على فينيسيوس.

وحسم مبابي الفوز في الدقيقة 80 بعد أن اخترق إبراهيم دياز ومرر الكرة له ليسجل الهدف الثالث.