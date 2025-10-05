وسجل البرازيلي إستيفاو (18 عاما) هدفا من تمريرة مارك كوكوريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من مباراة حماسية على ملعب ستامفورد بريدج.

وبدا أن هدف التعادل الذي أحرزه كودي جاكبو في الشوط الثاني قد منح ليفربول نقطة بعد أن وضع مويسيس كايسيدو تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال،

بينما صعد تشيلسي إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وتسبب هدف إستيفاو في إثارة جنون مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا وركض على طول خط التماس ليحتفل بشكل لا يصدق وحصل على بطاقة صفراء ثانية وطرد من الحكم أنتوني تايلور.

لكن هذا الطرد لن يقلق على الأرجح ماريسكا بعد أن قدم فريقه عرضا حماسيا ضد ليفربول، الذي كان في طريقه لضمان نقطة بهدف التعادل عبر جاكبو في الشوط الثاني.

وأحرز المهاجم الهولندي هدف التعادل في الدقيقة 63 بعد أن كثف الفريق الزائر من ضغطه مستغلا عرضية من ألكسندر إيساك.

وكان لاعب وسط تشيلسي كايسيدو قد وضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

ولم يجد قائد ليفربول فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي حلا في مواجهة الإكوادوري الذي وجد مساحة وأرسل كرة صاروخية من فوق جورجي مامارداشفيلي في الزاوية اليمنى العليا.

وكانت المباراة سريعة للغاية وأتيحت لليفربول عدة فرص لا سيما عندما سدد إيساك برأسه فوق المرمى في أواخر الشوط الأول وأرسل محمد صلاح الكرة بعيدا في بداية الشوط الثاني، لكن أداء تشيلسي وتصميم لاعبيه حسما المباراة لصالحه.

وسدد إنزو فرنانديز في القائم في الدقيقة 90 قبل أن يسجل البديل السريع إستيفاو هدف الفوز.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لليفربول الذي كان يتصدر جدول الترتيب قبل أن يخسر أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع الماضي ويخسر مجددا السبت فيما خسروا أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول "كنا الفريق المهيمن ولكن في آخر 10 أو 15 دقيقة كان بوسع أي طرف التسجيل. "وصل الفريقان في الكثير من المرات إلى منطقة جزاء الآخر لكن الأمور لم تسر بشكل جيد معنا".