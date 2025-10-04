وتعرض ليفربول لهزيمة صادمة بنتيجة 1-2، على يد خصمه تشلسي، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد الصدارة لمصلحة أرسنال، بفارق الأهداف.

وسجل الإكوادوري مويزيس كايسيدو هدف التقدم لتشلسي، قبل أن يعادل الكفة الهولندي كودي خاكبو، في الشوط الثاني.

إلا أن البرازيلي إستيفاو، سجل "هدفا قاتلا" لتشلسي، في الدقيقة 95، ليخطف به الانتصار للبلوز.

وكان أرسنال قد سجل انتصارا مريحا على وست هام بنتيجة 2-0، ليقتنص الصدارة، بفارق الأهداف عن ليفربول.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي، لليفربول، بعد السقوط أمام كرستال بالاس وغلطة سراي التركي.