من هو يوسف حسام؟

يوسف حسام كان المصنف أول عربيا وإفريقيا في التنس بفئة الشباب، محققا بطولة إفريقيا مرات عدة، ومحققا التصنيف الثامن عالميا في فئة الشباب.

ولكن في 2020، قررت لجنة النزاعة في التنس، إيقافه مدى الحياة، بسبب ثبوت تورطه بتهم تنسيق المراهنات، والتلاعب بالنتائج.

قضية المراهنات وبطل مصر

في بودكاست "بين الشوطين" على سكاي نيوز عربية، كسف حسام القصة كاملة، وتحدث عن الظروف التي أدت به للتورط في "بيع المباريات".

حسام أكد أن الموضوع بدأ عن طريق شقيقه الأكبر، كريم حسام، الذي بدأ ببيع "أشواط" محددة في مباريات يوسف، مقابل ألف دولار.

بعدها تطور الأمر، مع تدهور صحة والد حسام، وافتقاد العائلة للدعم المادي الكافي، لدعم مسيرة حسام في التنس.

وبالرغم من عزمه على الوصول إلى العالمية، انتهى حلم التنس ليوسف حسام بعد ثبوت تلاعبه بالنتائج، ليحصل على الحرمان مدى الحياة.

حسام أكد في البودكاست أن التهم كانت ظالمة، وأن الاتحاد الدولي للتنس استغل عدم امتلاكه لمحام كفؤ، ليبالغ في التهم، التي لم تكن جميعها حقيقية.

كما لام حسام اتحاد التنس المصري، الذي "تخلى عنه تماما"، بالرغم من إنجازاته الكبيرة في التنس.

وتحدث حسام بعدها عن دخوله في مرحة اكتشاف الذات، واكتشافه للعبة البادل، التي استطاع الصعود فيها بوقت قياسي، ليصبح المصنف أول عربيا.