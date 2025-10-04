ودعا غوارديولا، في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ونقلته صحف إسبانية، أبرزها صحيفة "ماركا"، إلى إقامة مظاهرات مؤيدة لغزة في إقليم كتالونيا، قائلا: "إننا نشهد على إبادة حية حيث مات الآلاف من الأطفال بالفعل وآخرون يموتون وسيموتون في قطاع غزة".

وأكمل: "قطاع غزة مدمر الآن، وأعداد غفيرة من الناس يسيرون بلا درب، ولا طعام، ولا مياه، ولا أدوية".

وأوضح غوارديولا في الفيديو، أن تظاهرة ستبدأ في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت إسبانيا السبت في غاردينيتس للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية.

هل الفيديو حقيقي؟

ورغم النشار الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن مصدر الفيديو لا يزال مجهولا.

ولم ينشر غوارديولا الفيديو عبر قنواته الرسمية، مما أثار الشكوك.

برنامج الذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لموقع إكس، قال إن الفيديو تم تصميمه بالذكاء الاصطناعي، وإنه ليس فيديو حقيقي لغوارديولا.

وقال غروك: "إن الفيديو يحمل صفات الذكاء الاصطناعي، وأن صحيفة ماركا وغيرها قد تكون اعتمدت فيديو مزيف لنشر الخبر".

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية حتى الآن، التأكد من حقيقية فيديو غوارديولا، لكن عدم نشر المدرب للفيديو على صفحاته يثير الشكوك حول مصداقيته.