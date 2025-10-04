وافتتح منتخب تشيلي التسجيل عن طريق نيكولاس في الدقيقة 27 وتعادل أحمد عابدين للمنتخب المصري في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة، فاز منتخب اليابان على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كوسي أوجورا في الدقيقة 21، وجايدن سميث، لاعب منتخب نيوزيلندا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 64، وهيساتسوجو إيشي في الدقيقة 82.

بهذه النتائج رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وكان ضمن التأهل للدور التالي، فيما تواجد منتخب تشيلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه المركز الثالث المنتخب المصري برصيد 3 نقاط أيضا، فيما احتل منتخب نيوزيلندا المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء احتلال منتخب تشيلي للمركز الثاني بعد الاحتكام للعب النظيف، بعد التساوي في كل شيء مع المنتخب المصري، ليصعد لدور الـ16 مع المنتخب الياباني.

في المقابل، تفوق المنتخب المصري على المنتخب النيوزيلندي في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، ليودع المنتخب النيوزيلندي البطولة، فيما سينتظر المنتخب المصري انتهاء مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل للدور التالي من عدمه، كواحد من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.