وقال برشلونة في بيان على منصة "إكس": "لامين يامال يعاني مجددا آلام الحوض التي عاودته بعد مباراة باريس سان جرمان" الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتابع: "سيغيب عن مواجهة إشبيلية، بينما تقدر مدة تعافيه بأسبوع إلى 3 أسابيع".

وجاء بيان النادي الكتالوني بعد ساعات من استدعاء منتخب إسبانيا يامال لخوض مباراتين ضد جورجيا وبلغاريا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعاد يامال إلى قائمة منتخب إسبانيا بعد تعافيه من الإصابة، التي كانت سببا في خلاف علني بين الألماني هانزي فليك المدير الفني برشلونة، ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا.

وكان فليك قد هاجم قرار المنتخب الإسباني بإشراك يامال في مباراتين بتصفيات كأس العالم فاز بهما الفريق بسهولة في سبتمبر، قائلا إنه "لم يتم الاعتناء بلاعبه الذي شارك وهو مصاب".

وغاب يامال (18 عاما)، عن 4 مباريات لبرشلونة بسبب آلام في منطقة الحوض.

ونفى المنتخب الإسباني تعرض اللاعب لإصابة، وقال إن يامال اجتاز كل الفحوصات الطبية اللازمة، وأن برشلونة لم يخبر الجهاز الفني بوجود أي مشكلة في جاهزية اللاعب.

وأكد دي لافوينتي أنه "لا يوجد أي خلاف مع فليك"، ودافع عن طريقة تعامله مع صحة ولياقة لاعبيه.

وأضاف: "لا نجازف أبدا، فقط هي المجازفات التي يعلمها أي لاعب يمارس الرياضة، إذا جاء لاعب إلى الفريق للمشاركة إذن فهو جاهز، وإذا شارك فهذا يعني أنه لديه لياقة المباريات".

ومنذ ذلك الحين، شارك يامال في مباراتين مع برشلونة، ومنها أكثر من 90 دقيقة في مواجهة باريس سان جرمان التي خسرها الفريق 1-2.

وسيلعب برشلونة مع إشبيلية، الأحد، في الدوري الإسباني، وستكون تلك المباراة هي الأخيرة له قبل التوقف الدولي، حيث سيلعب المنتخب الإسباني مع جورجيا يوم 11 من الشهر الجاري، ثم بلغاريا بعد ذلك بثلاثة أيام.