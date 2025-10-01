وقال مونتالياني، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، خلال مؤتمر للأعمال الرياضية: "إسرائيل عضو في اليويفا، والأمر لا يختلف عن أي اتحاد تابع لكونكاكاف يجب التعامل معه لأسباب مختلفة. القرار يعود للاتحاد الأوروبي، ويجب احترام آلياته وأي قرار يصدر عنه".

وكان من المتوقع أن يجري اليويفا تصويتا طارئا هذا الأسبوع للنظر في تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية، على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

إلا أن تقارير إعلامية بريطانية أفادت بتأجيل التصويت، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لوقف الحرب في غزة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مطالبة منظمة العفو الدولية لكل من الفيفا واليويفا بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في رسالة رسمية وجهت إلى الهيئتين الرياضيتين.

ورغم الضغوط، لا يزال الفيفا يؤجل حسم ملف تعليق عضوية إسرائيل.

وتحتل إسرائيل حاليا المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.