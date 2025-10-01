وبعد أيام من الهزيمة الأولى محليا لليفربول أمام مضيفه كريستال بالاس 1-2، تجرّع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خسارة أوروبية أيضا أمام غالطة سراي، ليزداد الضغط على فريق المدرب الهولندي رينيه سلوت.

وسجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وحصد غالطة سراي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة بعدما خسر من آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-5 في الجولة الماضية، فيما يمتلك ليفربول الرصيد نفسه من النقاط بعدما كان قد هزم أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 في الجولة الأولى أيضا.