وقلب الأهلي تأخره بهدف حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك، من ركلة جزاء، في الشوط الأول، إلى انتصار بعد إحرازه هدفين في غضون 7 دقائق خلال الشوط الثاني بواسطة (البديل) حسين الشحات ومحمود حسن تريزيغية من ركلة جزاء، ليكرر الفريق الأحمر واقعة لم تحدث منذ أكثر من 50 عاما.

ما هي الواقعة النادرة؟

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها الأهلي من قلب تأخره أمام الزمالك إلى فوز في لقاءات القمة بين الفريقين ببطولة الدوري منذ 22 نوفمبر 1974، حينما فاز 2-1 أيضا على الفريق الأبيض، تحت قيادة المدير الفني المجري الراحل ناندور هيديكوتي.

وخلال تلك المباراة، تقدم الزمالك بهدف بواسطة غانم سلطان في الدقيقة 23، قبل أن ينتفض الأهلي في الشوط الثاني ويسجل هدفين من خلال مصطفى عبده وعبد العزيز عبد الشافي (زيزو) في الدقيقتين 58 و64، أي في غضون 6 دقائق فقط.

وكانت تلك المباراة خطوة في تتويج الأهلي بلقبه الـ12 ببطولة الدوري الممتاز آنذاك، بعدما أنهى الموسم وهو متربعا على القمة برصيد 59 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الترسانة، فيما احتل الزمالك المركز الخامس بـ44 نقطة.

متى فعلها الزمالك؟

في المقابل، تعود آخر مباراة تمكن خلالها أحد الفريقين من قلب تأخره والانتصار على الآخر في بطولة الدوري قبل مباراة الإثنين، إلى 24 يونيو عام 1988، حينما انتصر الزمالك 2-1 على الأهلي، تحت قيادة مديره الفني الراحل عصام بهيج.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق شمس حامد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، التي غاب عنها اللاعبون الدوليون بسبب تواجدهم مع منتخب مصر بالبطولة العربية في الأردن، قبل أن يرد الزمالك بهدفين عن طريق نجميه الصاعدين في ذلك الوقت، أحمد الشاذلي ونبيل محمود في الدقيقتين 40 و53 على الترتيب.

وحصل الزمالك على لقبه السادس في الدوري آنذاك، بعدما تصدر الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 8 أهداف أمام الأهلي، صاحب المركز الثاني، الذي تساوى معه في ذات الرصيد.