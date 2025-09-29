جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد انتصار مانشستر سيتي على بيرنلي 5-1، والتي سجل فيها هالاند هدفين.

وسأل الصحفي غوارديولا: "خلال مسيرتك، هل سبق أن رأيت هدافا بمستوى هالاند؟".

ليرد المدرب الإسباني باستغراب: "ميسي ورونالدو".

ليقوم الصحفي البريطاني بإحراج غوارديولا وسؤاله: "إذ أنت تضع هالاند في مستوى رونالدو وميسي؟".

فأكد غوارديولا: "من ناحية الأهداف هو بذلك المستوى طبعا، لكن رونالدو وميسي يسجلان 50 هدفا في الموسم على مدار 20 موسما".

وسجل هالاند 9 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم، ووصل للهدف رقم 133 في 153 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي منذ قدومه إلى مانشستر سيتي صيف 2022.