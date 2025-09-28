وقلص "المدفعجية" الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين، بفضل عرض مذهل في الدقائق الأخيرة.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل نيوكاسل المركز 15 بـ6 نقاط من نفس العدد من المباريات.

وتقدم نيوكاسل بهدف في الدقيقة 34 عندما ارتقى نيك فولتماده أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية قصيرة ويسكن الكرة برأسه في الشباك.

وشعر الضيوف بالإحباط بعد إهدارهم عددا من الفرص.

لكنهم سجلوا هدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث حول ميكل ميرينو الكرة برأسه في الدقيقة 84، قبل أن يسجل غابرييل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.