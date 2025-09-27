وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة سيئة. لم نبدأ بشكل جيد ولم نقدم لعبا جماعيا جيدا، كما أننا لم نلعب بمستوانا المعهود سواء في وجود الكرة أو بدونها".

وأضاف لاعب الفريق الملكي السابق: "نحن في طور بناء الفريق وهذه الهزيمة الأولى. المسابقة مستمرة وعلينا استخلاص العبر للمستقبل. الهزيمة تؤلمنا لأنها كانت مستحقة. افتقرنا إلى المزيد من الضغط والهزيمة موجعة".

وتابع ألونسو: "إنه ألم إيجابي بالنظر إلى المستقبل. كنا خاسرين في معظم المواجهات الثنائية ولم نعثر على الحلول مع الكرة. كانت مباراة سيئة بشكل عام، هذه هي كرة القدم والهزائم واردة أحيانا، كانت هذه الهزيمة الأولى ومن المؤكد اننا سنتعلم منها الدروس، كانت الهزيمة مستحقة ولا لوم على الحكام".

وقال المدرب إنه واللاعبين يشعرون بـ"مسؤولية كبيرة، والآن علينا أن نتطلع إلى الأمام. ما زلنا في بداية الموسم، وهذا ليس المستوى الذي نرغب في تقديمه".

وختم: "لسنا سعداء بأدائنا اليوم، لكننا لا نريد أن ننسى من أين أتينا. نريد العودة إلى المسار الصحيح، والبناء مرحلة تتخللها أيام صعبة، المهم هو كيف سنرد وكيف سنكون قادرين على النمو، علينا التركيز على الإيجابيات في الألم الذي يعتصرنا اليوم".

وضرب أتلتيكو عصفورين بحجر واحد، حيث أكد صحوته بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم مرتقيا إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين غريمه الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم بعد 6 انتصارات متتالية، وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة لصالح غريمه التقليدي الآخر برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف ريال سوسييداد الأحد.

وتواصلت معاناة ريال مدريد في مباريات الديربي، حيث لم يحقق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري أمام غريمه التقليدي.

وجاء الفوز الكبير ليسدي خدمة كبيرة لبرشلونة صاحب المركز الثاني، حيث تجمد رصيد ريال مدريد بعد خسارته للمرة الأولى هذا الموسم عند 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين فقط عن الفريق الكتالوني الذي يمكنه الارتقاء للقمة في حال فوزه على ريال سوسيداد.