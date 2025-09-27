وبعد 5 انتصارات متتالية في الدوري وفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، اعتاد ليفربول على قهر منافسيه بأهداف في توقيتات قاتلة، لكنه ذاق مرارة هذه الكأس في ملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال بالاس.

وتقدم صاحب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم السنغالي إسماعيلا سار بعد مرور 9 دقائق، ومنح الإيطالي فيدريكو كييزا التعادل لليفربول في الدقيقة 87 بعد وقت قصير من مشاركته بديلا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الكثيرون أن ليفربول بصدد عودة جديدة في توقيت قاتل، استقبل حامل لقب الدوري الإنجليزي هدفا ثانيا، سجله إيدي نكيتياه في الدقيقة 97.

وبهذه الخسارة تواصلت عقدة ليفربول أمام كريستال بالاس، الذي صمد بعدم الخسارة في آخر 4 مواجهات مباشرة، حيث حقق الفوز مقابل تعادل في مباراتي الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وانتزع الفريق اللندني الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري من ليفربول بركلات الترجيح.

وتجمد رصيد ليفربول بهذه الخسارة عند 15 نقطة، لكنه بقى في الصدارة، قبل أن يخوض مباراتين خارج ملعبه أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، ثم يحل ضيفا على تشيلسي في الجولة القادمة من الدوري بعد أسبوع.

أما كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، واصل انطلاقته القوية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز للمركز الثاني.