والخميس توفي فيغار عن عمر 21 عاما، بعد اصطدام رأسه بجدار خرساني يحيط بالملعب، خلال مباراة جمعت فريقه مع وينغيت آند فينشلي ضمن منافسات دوري الهواة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط الكروية، ودعت إلى إعادة النظر في شروط السلامة بالملاعب ذات البنية التحتية المحدودة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، أن التحقيق سيركز على سلامة الجدران المحيطة بالملاعب الإنجليزية، بالتعاون مع الأندية والسلطات المحلية، بهدف تقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد حياة اللاعبين.

وطالب الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين ماهيتا مولانغو، بفتح تحقيق رسمي وشامل في الحادث، مذكرا بمطالب سابقة قدمها للاتحاد الإنجليزي لتحسين معايير السلامة في الملاعب.

إلا أن هذه المطالب "لم يتم التعامل معها بالجدية الكافية"، حسب مولانغو.

وكان فيغار قد انضم إلى أكاديمية أرسنال في سن مبكرة، وشارك في مباراة واحدة مع الفريق في بطولة كأس الدوري الإنجليزي، قبل أن ينتقل لاحقا إلى عدة أندية في الدرجات الدنيا، آخرها نادي تشيتشيستر الذي انضم إليه شهر أغسطس الماضي.