وأكد ترامب للصحفيين، في وقت متأخر مساء الخميس، في البيت الأبيض أن هذا ينطبق أيضا على دورة الألعاب الأولمبية عام 2028 بمدينة لوس أنجلوس.

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 " آمنة للغاية"، لكنه أضاف: "إذا رأيت أنها غير آمنة، فسوف ننقلها إلى مدينة أخرى. وإذا اعتقدت أنها غير آمنة، فسوف ننقلها خارج تلك المدينة".

وأعرب ترامب عن أمله في ألا يحدث هذا، حيث سبق أن تحدث أكثر من مرة عن تزايد معدلات الجريمة في المدن التي يتولى الديمقراطيون مقاليد الأمور فيها.

وتشترك الولايات المتحدة في استضافة البطولة، التي تضم 48 منتخبا لأول مرة، مع المكسيك وكندا، حيث تحتضن 11 مدينة أميركية مباريات المونديال وهي: سياتل، وسان فرانسيسكو، وأتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وكانساس سيتي، وميامي، ونيويورك، وفيلادلفيا.

وأرسل ترامب الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وواشنطن لمكافحة الجريمة، وقال إنه سيرسله إلى ممفيس، وربما إلى شيكاغو أيضا.

وهناك شكوك حول قدرة الحكومة الأميركية على تغيير المدن المضيفة لبطولة كأس العالم التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن بين الأسباب العقود الموقعة.