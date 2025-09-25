وسيتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الإلكتروني، أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيستضيف النسخة 29 من حفل جوائز الأفضل، والتي تشمل 20 فئة مختلفة.

ويتنافس على جائرة أفضل لاعب في آسيا كل من عارف أيمن (جوهور دار التعظيم وماليزيا)، وأكرم عفيف (السد وقطر)، وسالم الدوسري (الهلال والسعودية).

أما جائزة أفضل لاعبة في آسيا فيتنافس عليها كل من هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي، أستراليا)، ووانغ شوانغ (ووهان غيانغدا، الصين)، وهانا تاكاهشي (أوراوارد دايموندز، اليابان).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة (رجال) مهدي تاريمي (إنتر ميلان/أولمبياكوس وإيران)، وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان)، ولي كانغ-إين (باريس سان جيرمان، وجمهورية كوريا).

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة (سيدات) ستيفاني كاتلي (أرسنال، وأستراليا) ومايكا هامانو (تشيلسي واليابان) ويوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي واليابان).

وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب كرة صالات مسلم في آسيا، فينافس عليها كل من أولادغوباد (جوهار زامين، إيران)، وسالار جابور (جوهار زامين، إيران) ومحمد عثمان موسى (جيمبي كارتاغينا، تايلاند).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا في فئة الرجال، تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عاما)، ووري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاما)، وسونغ سونج جون (منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للناشئات تحت 17 عاما).

وتتنافس على جائزة أفضل مدربة في آسيا فئة السيدات، لو كوي-هوا (تايتشونج بلو وايل للسيدات، تايوان) ومرضية جعفري (بام خاتون للسيدات، إيران)، ونونجروتاي سراثونجفيان (كلية يغان سكولارز، تايلاند).

أما جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا (رجال)، فيتنافس عليها كل من أليكس بادولاتو (ملبورن فيكتوري من أستراليا) وحامد يوسف (الاتحاد، السعودية) وصدر الدين حسنوف (بونيودكور، أوزبكستان).

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا (سيدات)، تشوي إيل سون (نادي 25 أبريل، كوريا الشمالية)، وجون إيل تشونغ (أمنوكغانغ، كوريا الشمالية)، وماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولاينا كوريج، اليابان).

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية)، الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما تتنافس اتحادات الصين، وتايلاند وفيتنام على الفئة الماسية، أما الفئة الذهبية تضم اتحاد هونغ كونغ، بينما تتنافس اتحادات بنغلادش، وغوام ولاوس على الفئة الياقوتية.

ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد إقليمي اتحاد أسيان لكرة القدم، واتحاد شرق آسيا لكرة القدم، واتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.

أما جوائز تقدير رئيس الاتحاد السيوي للواعدين (الفئة الذهبية)، فتضم الاتحاد الصيني لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وبالنسبة للفئة الفضية تضم اتحاد جوام لكرة القدم، والاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الماليزي لكرة القدم، أما الفئة الفضية تضم اتحاد بنغلادش لكرة القدم، واتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم، والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

وسيحصل كل من علي رضا فغاني (أستراليا)، وأنطون شيتينين (أستراليا)، و شلي بيكهام (أستراليا)، على جائزة الحكام الخاصة.