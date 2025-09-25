وقال حكيمي في مقابلة مع قناة "كانال بلوس": "إنه أسوأ شيء حدث لي على الإطلاق.. لم أتعرض لأذى كهذا من قبل، كان الأمر صعبا عليّ ولا يزال كذلك، لأن كتابة الأكاذيب تلو الأكاذيب تؤلمني، وخاصة لعائلتي".

وأضاف: "أطفالي ما زالوا صغارا، لا يعرفون الإنترنت ولا يجيدون القراءة، لكن في يوم من الأيام، سيقرؤون هذا النوع من الأشياء، بالنسبة لي، رؤية هذه الأكاذيب تُكتب عن والدهم أمر مزعج، ولا اتمنى ذلك لأحد".

وفي أغسطس، طلب مكتب المدعي العام في نانتير إحالة لاعب باريس سان جرمان إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين بتهمة اغتصاب امرأة شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب المغربي.

ووجهت إلى اللاعب المغربي الدولي تهمة الاغتصاب مع وضعه تحت المراقبة القضائية، في مارس 2023، بعد أن اتهمته شابة باغتصابها في منزله.

وأوضح حكيمي: "أدرك أن ما اتهمت به باطلا، أعرف من أنا، أعلم أنني لم أفعل شيئًا كهذا ولن أفعله أبدا، لطالما كنت تحت تصرف الشرطة. حتى أنني طلبت التحدث إليهم لأُطلعهم على روايتي للأحداث، لديهم أيضًا حمضي النووي، على عكس الشخص الذي اتهمني، بفضل عمل الشرطة، أحرزنا تقدما جيدا. أشعر اليوم براحة بال، نأمل أن تظهر الحقيقة قريبا".

وأكد: "في عالم كرة القدم، يريد كثير من الناس استغلالنا، إذا لم تكن محاطا بالأشخاص المناسبين، فقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الأمور، بعد ما حدث، غيرت الكثير من الأشياء والأشخاص، الآن دائرة أصدقائي ضيقة جدًا لدرجة أنني لم أعد أسمح لأحد بالدخول".

وختم حديثه بالقول: "الصحافة شوهت صورتي وسمعتي، تلك التي ضحت عائلتي من أجلها كثيرا، لقد شوهوا كرامتي، لأني أعلم ما يجري، وما يتم اتهامي به باطل، إنه جرح غائر في قلوب عائلتي وأولادي".