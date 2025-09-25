وقالت إدارة الأهلي في بيان إنها كلّفت المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد مدحت شلبي، وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، إضافة إلى شكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف البيان أن الخطوة تأتي ردا على ما ورد في برنامج شلبي حيث تناول رئيس الأهلي محمود الخطيب بتصريحات وصفتها الإدارة بأنها "غير صحيحة ومسيئة".

وأكد الأهلي أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه ورموزه، مشددا على أن اللجوء للقضاء والجهات المختصة يأتي في إطار حرصه على مواجهة أي تجاوزات إعلامية قد تمس النادي أو قياداته.