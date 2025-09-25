ويتمتع أنشيلوتي بمسيرة حافلة بالإنجازات مع أندية مثل يوفنتوس وميلان وتشلسي وباريس سان جرمان وريال مدريد، مما يعني أنه عمل تحت قيادة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بالإضافة إلى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جرمان، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ولكن في سيرته الذاتية، "الحلم - الفوز بدوري أبطال أوروبا"، كشف المدرب الإيطالي (66 عاما) وهو الرجل الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات كمدرب، كيف كان الروسي أبراموفيتش بمثابة "الظل" الذي يخيم عليه طوال عامين قضاهما في ستامفورد بريدج.

وانضم أنشيلوتي إلى تشيلسي في عام 2009، وحقق الثنائية المحلية في موسمه الأول، قبل أن يتعرض للإقالة بعد 12 شهرا في جوديسون بارك لحلوله وصيفًا لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخروجه على يد الفريق ذاته من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنشيلوتيك "كان أبراموفيتش يريدني أن افوز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وأن يرسخ الفريق هويته على أرض الملعب، كنت أعمل مع رجل أعمال روسي، أدركت فجأة أنه يتوقع أن تسير الأمور على ما يرام طوال الوقت، وإذا لم يحدث ذلك، فإنه يريد معرفة السبب. كانت مهمتي هي تقديم الإجابات".

وتذكر أنشيلوتي أنه لم يمضِ على توليه المنصب سوى أسابيع قليلة عندما أدرك حقيقة جديدة، بعد هزيمة مفاجئة بنتيجة 1 -3 ، وقال: "في تلك اللحظة، لاح أول شبح في مسيرتي مع النادي.. كان أبراموفيتش في ملعب التدريب صباح اليوم التالي للمطالبة بإجابات، ما الخطأ الذي حدث؟".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الصن" البريطانية عن أنشيلوتي قوله: "لم أتعرض قط لهذا المستوى من المراقبة من برلسكوني، كان مالكا كثير المطالب، وأحيانا كان يشتري لاعبين لم أكن بحاجة إليهم، ويتوقع مني أن أدمجهم في الفريق أو أن اتناقش معه في المسائل الفنية للمباريات... لكنه كان رئيس وزراء إيطاليا ، وكانت لديه أمور أكثر أهمية ليفكر فيها".