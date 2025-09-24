وشارك إيكيتيكي بدلا من ألكسندر إيزاك، بين الشوطين، ولكن شهد أول تدخل له في المباراة حصوله على بطاقة صفراء بعدما ضرب الكرة بيده تعبيرا عن الإحباط.

وعندما سجل هدف التقدم لليفربول قبل 5 دقائق من النهاية بعد تمريرة من فيديريكو كييزا، عقب هدف التعادل الذي أحرزه شيا تشارلز، ركض نحو راية الركنية وخلع قميصه ورفعه أمام الكاميرات محتفلا.

ما فعله لم يترك أمام الحكم توماس برامال أي خيار سوى منحه بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء، مما يعني أن المهاجم الفرنسي سيتم إيقافه في مباراة فريقه امام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال سلوت: "هل كان ذلك بلا داع؟ نعم. وكان غبيا. البطاقة الأولى كانت أيضا بلا داع، وإلى حد ما غبية، لأن عليك أن تتحكم في مشاعرك".

وأضاف: "قلت له، لو سجلت هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعدما راوغت 3 لاعبين وسدد الكرة إلى داخل المرمى ربما يمكنني وقتها فهم تصرفك. وكان رده، كل هذا من أجلي، ماذا فعلت".

وأردف: "لكنني من المدرسة القديمة، أبلغ من العمر 47 عاما وأنا شخص كبير في السن. لم ألعب في هذا المستوى من قبل، لكنني سجلت بعض الأهداف، ولو كنت سجلت هدفا مثل هذا، كنت سأستدير وأتجه نحو فيدريكو كييزا وأقول له: هذا الهدف هو بفضلك، وليس عني أنا".

وأكد: "من الأفضل دائما أن تتحكم في عواطفك. إذا لم تتمكن، فأظهر هذه العواطف بطريقة لا تؤدي لحصولك على بطاقة صفراء".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اعتذر إيكيتكي لحصوله على البطاقة الحمراء، وقال إن العواطف تمكنت منه.

ونشر على إنستغرام: "كنت متحمسا للغاية لمساعدة الفريق في تحقيق انتصار خر هنا في أرضنا خلال أول مشاركة لي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.. العواطف تمكنت مني اليوم، اعتذر لكل عائلة ليفربول".