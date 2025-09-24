وبهذا الفوز توّج فريق بيراميدز المصري بكأس القارات الثلاث "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".

ويدين بيراميدز بهذا الفوز لمهاجمه الكونغولي، فيستون ماييلي، الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 21 و71 و75 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

من سيواجه بيراميدز؟

في نصف النهائي سيواجه بيراميدز الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية وبطولة ليبرتادوريس.

موعد المباراة القادمة؟

بيراميدز سيخوض مباراة نصف النهائي يوم 13 ديسمبر المقبل، على أن يلعب النهائي للفائز أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان الفرنسي يوم 17 ديسمبر.

ولم يحدد حتى الآن مكان إقامة المباريات النهائية، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.