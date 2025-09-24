وخسر الأهلي السعودي أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1-3 في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، بملعب "الإنماء" على كأس بطل "إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ".

وقال مدرب بيراميدز إنه يشكر لاعبيه على ما قدموه من أداء كبير أمام جمهور ضخم بحجم جمهور الأهلي، بينما لم يخف شعوره ولاعبيه بالرهبة من احتشادهم في المدرجات، لاسيما وأن فريقه لم يعتد على لعب مباريات أمام هذا العدد الكبير من الجماهير.

وأضاف يورتشيتش أنه أكد على لاعبيه ضرورة السيطرة على مجريات اللعب والاحتفاظ بالكرة، مشيرًا إلى أن بيراميدز أتيحت له العديد من الفرص والتي تم استغلال بعضها لحسم اللقاء والظفر بالكأس.