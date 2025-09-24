ونشر رونالدو على حسابه في منصة "إكس" صورة يظهر فيها وهي يرتدي الزي السعودي ووشاحا حمل عبارة "عزنا بطبعنا".

وأرفق رونالدو الصورة بمنشور كتب فيه: "يوم وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة العربية السعودية، أتمنى لكم يوما مليئا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

ونشر نادي النصر على حسابه في "إكس" أيضا فيديو لرونالدو برفقة أعضاء الفريق وهم يحتفلون باليوم الوطني ويؤدون رقصة العرضة.

ووجه رونالدو في الفيديو رسالة مؤثرة عن تجربته في الإقامة بالسعودية، حيث قال: "إنه مكان رائع لتعيش فيه، وبالنسبة لي الأمر الأكثر تميزا هو أنها بلد آمن، الدوري ممتاز وهو أمر مهم لأن عملنا هو أن نلعب كرة القدم، هو الحب.. أنا أحب أن أكون هنا وعائلتي تحب العيش هنا، إنه بلد عظيم، أعتقد أن لديك الكثير من الأشياء لتقوم بها هنا.. السياحة ممتازة جدا، مدارس الأطفال جميلة جدا، الأماكن السياحية جميلة جدا والكثير من الناس لا يعلمون عنها حقا حتى الآن، أنا أنصح الناس الذين لا يعرفون السعودية بأن يزوروها لأن السياحة هنا مميزة، بلدكم رائع حقا".