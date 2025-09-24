وأحرز إيزاك هدفا في الفوز الذي حققه ليفربول بدور الـ32 من البطولة، بعدما استفاد من خطأ دفاع ليحصل على الكرة أمام المرمى مباشرة ويسدد في الشباك قبل عودة الحارس في الدقيقة 43.

ونجح شيا شارليس في استغلال خطأ دفاعي أيضا لليفربول ليسجل منه هدف التعادل في الدقيقة 76.

لكن الفريق الذي أراح مدربه الهولندي آرني سلوت بعض من نجومه الأساسيين مثل المصري محمد صلاح والثلاثي الهولندي فيرغيل فان دايك ورايان جرافنبرخ، وكودي جاكبو، سجل الهدف الثاني بتوقيع الفرنسي هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 85، ليجنب فريقه سيناريو ركلات الترجيح.

لكن إيكيتيكي الذي سجل هدف فوز فريقه، لم ينتبه لكونه قد حصل على بطاقة صفراء ليقوم بخلع قميصه للاحتفال ويحصل على بطاقة حمراء في آخر 4 دقائق من المباراة.