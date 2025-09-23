ولعب ميسي وديمبلي معا لمدة 4 سنوات في الفريق الكتالوني.

وعلق ميسي (38 عاما) الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، على منشور للمهاجم الفرنسي عبر منصة "إنستغرام"، للتعبير عن تقديره لهذا الفوز.

وكتب ميسي: "تهانينا. أنا سعيد جدا من أجلك. أنت تستحق ذلك".

وتشارك ميسي وديمبلي في خط هجوم برشلونة بين عامي 2017 و2021، ولطالما أبدى ديمبلي نجم باريس سان جرمان احتراما كبيرا لميسي الذي ساعده على التأقلم في غرفة ملابس الفريق، وقدم له العديد من النصائح حول كيفية قيادة مسيرته التي شابتها الإصابات والنكسات.

وكان ديمبلي قال في تصريحات سابقة: "كانت علاقتي بميسي جيدة جدا منذ اليوم الأول. كانت خزانتي بجوار خزانته، وقدم لي الكثير من النصائح. بالنسبة لي هو الأعظم. شخص فريد. أنا فخور باللعب معه".

وأضاف ديمبيلي: "نصحني بالتحلي بالجدية إذا أردت تحقيق أحلامي، بدأت أراقب كل ما يفعله على أرض الملعب".

وقبل المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، كرر ديمبيلي إشادته بميسي، خصمه في هذا اللقاء، وقال: "هو شخص بسيط وهادئ للغاية ساعد اللاعبين الشباب كثيرا. عندما وصلت كنت بجانبه في غرفة الملابس. ساعدني كثيرا. كنت أحب المراوغة بمفردي. كان دائما ينصحني بالهدوء عندما يكون هناك خصمان أو 3. هناك أوقات للمراوغة وأوقات للتمرير".