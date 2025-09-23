وبينما توج عثمان ديمبيلي لاعب فريق العاصمة الفرنسية بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، بالإضافة لفوز مدربه الإسباني لويس إنريكي بجائزة يوهان كرويف كأفضل مدرب في العالم، وتتويج الفريق بجائزة أفضل ناد للرجال، تلقى سان جيرمان خسارة مباغتة بهدف نظيف أمام مضيفه مارسيليا، في قمة مباريات المرحلة الخامسة.

وأبدى المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان، انزعاجه عقب اللقاء من سخرية واستفزاز جماهير أولمبيك مارسيليا، التي تواجدت في ملعب "أورانج فيلودروم".

وظهر حكيمي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرد على جماهير مارسيليا قبل أن يعود إلى غرفة الملابس بعد صافرة النهاية قائلا: "سوف تحتلون المركز الثاني. اصمتوا"، قبل أن يُدفع إلى النفق تحت حراسة الأمن.

وتجمد رصيد سان جرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات، عند 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر، بينما رفع مارسيليا، الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.