وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحفيين الإسبان، وقال لهم: "العام المقبل لنا"، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن لاحقا ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج "إل شيرينغيتو" الرياضي.

وقال والد يامال: "أعتقد أنها الأسوأ (...) لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، موضحا: "أعتقد أن لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع وبفارق كبير، ليس لأنه ابني بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون".

وختم بالقول: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئا غريبا جدا حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".