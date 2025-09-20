وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك بعض التعليمات الصارمة التي يمنحها أرتيتا للاعبيه والتي تكلفهم نحو 1000 جنيه إسترليني في أيام المباريات تحديدا، لكن المستفيد الأكبر هم سائقو سيارات الأجرة في شمال لندن.

ووضع أرتيتا قاعدة مشددة تتطلب اجتماع اللاعبين في مقر التدريبات قبل المباريات سواء التي يخوضها الفريق داخل أو خارج ملعبه.

ويستهدف المدرب الإسباني من هذه التعليمات تعزيز روح الفريق، والضرورية لتحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن أرتيتا لا يبدي مرونة في الاهتمام بالتفاصيل، ويعتقد أنه من أجل تجاوز حاجز الإخفاق هذا الموسم، يجب أن يكون جميع اللاعبين مترابطين.

ويقوم المدرب الإسباني بقياس كل التفاصيل، بما في ذلك مراعاة لغة الجسد وكيفية تعامل اللاعبين مع بعضهم البعض قبل المباريات.

وعلى عكس أندية أخرى في لندن مثل تشيلسي وكريستال بالاس وفولهام، حيث يسمح للاعبين بالقيادة مباشرة إلى الملعب قبل ساعتين أو 3 ساعات من المباريات، فإن أرتيتا يتمسك بتجمع اللاعبن في مقر التدريب الخاص بهم في لندن كولني ومن هناك يتم نقلهم بالحافلة مسافة 24 ميلا إلى الملعب سويا.

وترتب على ذلك أن أغلب اللاعبين يختارون استقلال سيارات أجرة على مدار اليوم ككل، بحيث يقوم السائقون بتوصيلهم إلى ملعب التدريبات، ويعودون إلى منازلهم لاصطحاب عائلاتهم من أجل مساندتهم ثم يوصلون اللاعبون بعد ذلك لمنازلهم عقب المباريات.

وعندما يضطرون للسفر لخوض المباريات خارج ملعهبم، لا يسمح لهم بمرافقة عائلاتهم أو شركائهم، ويتم نقلهم جميعا بالحافلات، إلى أرض التدريب، قبل أن يتم اصطحابهم بسيارات أجرة من هناك إلى منازلهم.

وبحسب الصحيفة أيضا فإن أحد سائقي سيارات الأجرة أكد أن سعر الحجز اليومي يتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه إسترليني.

ويغطي هذا المبلغ نصف المبلغ الأسبوعي المستهدف لسائق السيارة، ما يجعل بعض السائقين متحمسين للمشاركة في مهام أيام مباريات أرسنال.