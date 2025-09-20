ودخل عبد الرحيم، البالغ من العمر 16 عاما، إلى أرضية ملعب سانتياغو برنابيو وسط تصفيقات مدوية، ومرّ عبر ممر شرفي شكّله لاعبو الفريقين.

بعدها، عانق بحرارة نجمه المفضل كيليان مبابي، الذي يعتبره قدوته في كرة القدم. كما صافح كارفاخال.

كما قام أوحيدا بتنفيذ ركلة البداية الرمزية (ركلة الشرف)، وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة.

وتأتي هذه الدعوة الخاصة من ريال مدريد تقديرا لعبد الرحيم، الذي فقد والديه، وجديه، واثنين من إخوته في الزلزال المدمّر الذي ضرب المغرب عام 2023.

وكان ظهوره في وسائل الإعلام، وهو يرتدي قميص ريال مدريد رغم الفاجعة، قد لامس قلوب الملايين وتجاوز صداه الحدود.

وخلال هذا الأسبوع، دعا النادي الملكي عبد الرحيم لحضور مباراة الفريق ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، حيث التقى بعد نهاية اللقاء بلاعبي الفريق الذين أهدوه قميصا موقعا.

أما اللحظة الأجمل، فكانت لقاؤه مع مبابي، الذي قضى معه بعض الوقت بين الأحضان والضحكات، وأهداه قميصا آخر موقعا خصيصا له.

وفي اليوم التالي، زار عبد الرحيم متحف النادي وكؤوس دوري الأبطال ضمن جولة خاصة في البرنابيو، كما زار مدينة ريال مدريد الرياضية وتعرّف على لاعبي فريق كرة السلة.