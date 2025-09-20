وحقق ليفربول 5 انتصارات متتالية منذ انطلاق الموسم، جميعها جاءت في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، مما دفع الكثير من متابعي الكرة لإطلاق وصف "الفريق المحظوظ" على "الريدز".

مباريات حاسمة في اللحظات الأخيرة

ليفربول 4-2 بورنموث: سجل فيديريكو كييزا هدف الفوز في الدقيقة 88، وأضاف بعدها محمد صلاح الهدف الرابع.

نيوكاسل 2-3 ليفربول: سجل المراهق ريو غوموها الهدف "القاتل" في الدقيقة 100، أي بـ 10 دقائق بعد انتهاء الوقت الأصلي.

ليفربول 1-0 أرسنال: سجل دومينيك سوبوسلاي هدف الفوز في الدقيقة 83.

بيرنلي 0-1 ليفربول: سجل محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 95.

ليفربول 3-2 أتلتيكو مدريد: سجل فيرجل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة 92.

غضب جماهيري

وقال اللاعب السابق بول ميرسون، لسكاي سبورتس، إن مستوى ليفربول يضاهي أندية منتصف الترتيب، وإنهم لا يستحقون الصدارة، لأنه "تم منحهم 6 نقاط كهدية".

أما الإعلامي إيان بول جوي فقال لمحطة "سي بي إس": "عندما أنظر للطريقة التي يفوز فيها ليفربول.. أشعر بأن هذا فريق مبالغ في تقييمه، وهو ليس بتلك الجودة التي تعكسها النتائج".

وانفجر عدد كبير من المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي بالغضب، واصفين بالفريق "بالأكثر حظا عبر التاريخ".

ترقب قبل الديربي

هذه المزاعم تأتي قبل موقعة الديربي المنتظرة، بين ليفربول وغريمه إيفرتون، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر السبت.

ويسعى ليفربول لتسجيل الفوز الخامس على التوالي، وهي ثالث أفضل انطلاقة في الدوري بالنسبة لليفربول، خلف انطلاقة ليفربول التاريخية تحت قيادة الألماني يورغن كلوب في 2020، عندما انطلق بثمانية انتصارات متتالية.