ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري ، جمال الدين بيتكوفيتش، اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.

وكان لوكا زيدان قد مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا لقب "يورو 2015".

ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.