ورغم غياب لاعبين بارزين مثل لامين يامال، وأليخاندرو بالدي، وجافي بداعي الإصابة، تمكن برشلونة من الصمود أمام البداية القوية لنيوكاسل، حيث أنقذ الحارس خوان جارسيا فرصة خطيرة لهارفي بارنز في الدقائق الأولى.

ومع مرور الوقت، فرض الفريق الكتالوني سيطرته، ليترجمها راشفورد بهدف التقدم في الدقيقة 58، عندما ارتقى لكرة عرضية من جول كوندي، وحولها برأسية قوية إلى القائم الأيسر بعيدا عن متناول الحارس نيك بوب، مسجلا أول أهدافه مع برشلونة.

وبعد تسع دقائق فقط، عاد المهاجم الإنجليزي ليؤكد تألقه، إذ استغل كرة مرتدة على حافة المنطقة وسددها بيمناه صاروخية ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك، مانحا فريقه الهدف الثاني.

وقلّص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة الأخيرة بعد متابعته تمريرة أرضية من جاكوب ميرفي، لكن الهدف جاء متأخرا ولم يشفع لنيوكاسل لتجنب الهزيمة.

ويأتي هذا الأداء اللافت بعد أيام من قيادة راشفورد برشلونة للفوز 6-0 على فالنسيا في الدوري الإسباني، ليؤكد استعادة بريقه بعدما خرج من دائرة اهتمام مانشستر يونايتد.

مدرب برشلونة هانز فليك، الذي جعل التعاقد مع راشفورد أولوية في الانتقالات الصيفية، أعرب عن سعادته بثقة اللاعب، وقال: "لست مندهشا من أدائه. أراه يوميا في التدريب، وهو لاعب موهوب للغاية. سجل هدفين رائعين اليوم، والثاني كان الأجمل. الأهم أنه يستعيد الثقة، وسنواصل مساعدته على المضي قدما".

وبهذا الفوز، واصل راشفورد تألقه أمام نيوكاسل، بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في شباكه، ليبقى ليستر سيتي الفريق الوحيد الذي سجل في مرماه أكثر (ثمانية أهداف).

وقال النجم الإنجليزي بعد المباراة لشبكة "تي إن تي": "أتعلم طريقة جديدة للعب كرة القدم هنا في برشلونة، وهذا يجعلني لاعبًا أفضل. اللعب في برشلونة تجربة مذهلة، وأشعر بمزيد من الراحة يومًا بعد يوم. كلما استمر الموسم، أعتقد أنني سأصبح أفضل".

في المقابل، عبّر مدرب نيوكاسل إيدي هاو عن خيبة أمله من النتيجة، رغم إشادته بأداء لاعبيه قائلا:"كنا في قلب المباراة، ولم أشعر أننا خرجنا منها أبدا. افتقدنا فقط إلى الهدف الأول الذي كان سيغير مجريات الأمور. لعبنا بشجاعة، لكننا افتقرنا إلى الجودة اللازمة للفوز".