وكان المدرب المخضرم الذي رحل عن فناربخشه التركي في أغسطس الماضي، بدأ مسيرته التدريبية في بنفيكا.

وأبلغ مورينيو (62 عاما) الصحفيين في مقر تدريبات الفريق قرب لشبونة: "أعد بأن أعيش من أجل بنفيكا ومن أجل مهمتي. أنا لست المهم، بنفيكا هو المهم وجماهير بنفيكا هم المهمون. أنا هنا في الخدمة".

وقال النادي إن عقد مورينيو ينتهي بنهاية موسم 2026-2027، لكن لكلا الجانبين الحق في إلغائه بعد 10 أيام من آخر مباراة هذا الموسم.

ولجأ نادي العاصمة البرتغالية لمورينيو بعد إقالة برونو لاغ في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عقب هزيمة الفريق المفاجئة أمام ضيفه كارباج جدام الأذربيجاني في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

ويعود مورينيو إلى بنفيكا بعد فترة قصيرة قضاها في قيادة الفريق قبل 25 عاما، خلفا للمدرب الألماني يوب هاينكس.

ومنذ ذلك الحين، حقق مورينيو نجاحا كبيرا مع بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى تشلسي الإنجليزي.

وتوج مورينيو بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع بورتو، كما فاز بدوري الأبطال أيضا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، علما أنه فاز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2017، وبدوري المؤتمر مع روما الإيطالي عام 2022.