وبهذا الفوز، رفع منتخب تونس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن التأهل قبل المواجهة التي تجمع أصحاب الأرض، منتخب الفلبين، مع إيران في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الرابع والأخير محققا فوزا واحدا وهزيمتين.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويحتاج للفوز لضمان التأهل للدور المقبل، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الفلبين.

ونجح منتخب تونس في الفوز على نظيره المصري بنتائج أشواط 25/19 و25/18 و25/22.

نتائج أخرى

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب فنلندا على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتائج 25/18 و25/23 و17/25 و25/21.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه نظيره الفرنسي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

كما ضمن منتخب بلجيكا التأهل لدور الستة عشر، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط بدون رد.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني الذي سيواجه أوكرانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع بدون رصيد من النقاط مودعا البطولة، ويأتي قبله منتخب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز المنتخب البلجيكي على منافسه الجزائري بنتائج 25/22 و25/20 و25/12.

وفي المجموعة الثامنة، حجز المنتخب الصربي مقعده في الدور المقبل، بعد فوزه على البرازيل بثلاثة أشواط بدون رد بنتائج 25/22 و25/20 و25/22.

ورفع منتخب صربيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط متقدما على منتخب التشيك بثلاث نقاط والذي سيواجه بدوره منتخب الصين صاحب المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.