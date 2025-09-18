وافتتح ماركينيوس التسجيل في أول ثلاث دقائق، وتبع ذلك أهداف من خفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو منديز، والبديل جونسالو راموس، في مباراة طبق فيها باريس سان جيرمان الضغط العالي ولعب بسلاسة أصبحت من السمات المميزة لطريقة لعبه.

وأهدر برادلي باركولا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن تبين أن ذلك لم يكن أكثر من مجرد ملاحظة على الهامش، إذ أكد فريق المدرب لويس إنريكي مكانته بصفته حامل اللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان في نهائي الموسم الماضي.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه برشلونة في كامب نو في الأول من أكتوبر المقبل، فيما يستضيف أتلانتا فريقه كلوب بروج قبلها بيوم.

وقال المدرب لويس إنريكي: "مررنا بضغط كبير في الدقائق الأولى، لكننا صنعنا العديد من الفرص، أعددنا للمباراة بشكل جيد وقدمنا أداء رائعا للفوز على أتلانتا. "كانت أمسية رائعة، وبداية رائعة للمسابقة ونحن سعداء اليوم".

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة حيث ضغط قائده ماركينيوس وأنهى الهجمة التي بدأها محرزا التقدم في الدقيقة الثالثة.

وأجبر اللاعب البرازيلي منافسه، دانييل مالديني، على فقدان الكرة، وأرسل فابيان رويز تمريرة عرضية منخفضة من اليسار وصل إليها ماركينيوس ليسكنها الشباك.

واستعاد أتلانتا توازنه تدريجيا، لكن الأمور تراجعت مرة أخرى عندما انطلق كفاراتسخيليا نحو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت من فوق حارس المرمى محرزا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وحصل باريس سان جيرمان على فرصة لتعزيز قبضته على المباراة قبل نهاية الشوط الأول لكن باركولا أهدر ركلة جزاء بتسديدة ضعيفة، مما سمح لكارنيسيكي بالتصدي لها بسهولة.

وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عزز باريس سان جيرمان تقدمه عندما أرسل باركولا تمريرة لمنديز المنطلق في الجهة اليسرى. ومرر الظهير الكرة بمهارة خدعت المدافع الذي يراقبه قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد بين حارس المرمى والقائم القريب، في لمسة نهائية تتسم بالجرأة.

وقال لوكا شيفالييه حارس مرمى سان جيرمان "بعد تراجعهم بنتيجة 3-صفر، تركوا الكرة تفلت من أيديهم، كان الأمر معقدا للغاية بالنسبة لهم.

ودخل لاعب الوسط البرتغالي راموس بديلا له، ليحسم المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة مرت من فوق الحارس بعد أن استفاد من خطأ دفاعي.