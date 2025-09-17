وصرح مبابي لقناتي "سي بي سي" سبورت، الثلاثاء، عقب فوز فريقه على مارسيليا بهدف مقابل واحد في دوري أبطال أوروبا: "للفوز بهذه الجائزة يجب أن تفوز بالألقاب ويجب علي مساعدة فريقي للفوز، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "سأكون سعيدا إذا فاز ديمبلي بالجائزة لأنه صديقي، ودعمته منذ البداية، سأتابع الحفلة على التلفاز وأتمنى أن يفوز".

وفي وقت سابق، قال قائد المنتخب الفرنسي، أنه صوت لمواطنه عثمان ديمبلي للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا العام.

وذكرت شبكة "جي إف إف إن" الفرنسية، أن النجم سيغيب رفقة جميع لاعبي ريال مدريد التزاما بقرار إدارة النادي بمقاطعة الحفل، اعتراضا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة في العام الماضي.

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، أغسطس الماضي، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين فقط، هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي.

وتواجد في القائمة أيضا 8 لاعبين آخرين من سان جيرمان بخلاف حكيمي.