وكان نادي فناربخشه التركي قد أقال مورينيو من منصبه، قبل أسبوعين، بعد فشله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

واليوم، أكدت وسائل إعلامية برتغالية، أن عملاق البلاد، نادي بنفيكا، سيوقع مورينيو، لتدريب الفريق.

هذا التوقيع مثل صدمة للعديدين، واعتبره الكثيرين "خيانة" في حق فريقه الأصلي نادي بورتو، الغريم الأول لبنفيكا.

وكان مورينيو قد بدأ مشواره الطويل مع بورتو، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من 20 عاما، وتعتبره الجماهير هناك "أسطورة" في النادي البرتغالي.

لكنه الآن قريب جدا من التوقيع مع الغريم بنفيكا، الذي يعاني أوروبيا ومحليا، مما بدأ بإثارة الجدل عليه في البرتغال.