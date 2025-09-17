وفي حديث خاص مع سكاي نيوز عربية، حذر تيباس أن القرصنة المتفشية في العراق، تضر بالأندية واللاعبين والمنظومة الرياضية بالكامل، ويجب توجيه الجمهور العراقي نحو مشاهدة مباريات كرة القدم بالطرق القانونية، عبر الاشتراك مع المنصات والمحطات التي تبث الدوري الإسباني والبطولات الأخرى بشكل قانوني في العراق، وأبرزها منصة 1001.

وقال تيباس: "هذه قضية مهمة جداً بالنسبة لكرة القدم بشكل عام، وبالنسبة لكرة القدم في العراق بشكل خاص.. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك في خدمات بث المباريات القانونية، وهذا يضر كثيرا بالأندية واللاعبين".

وأضاف: "الجهات المختصة والحكومات والبرلمان العراقي بإمكانهم أن يطبقوا ويحسنوا القوانين القائمة الآن في العراق.. وتحديدا تقييد أو تجميد البث غير القانوني للمواطنين غير المشتركين في المنصات الرسمية لبث المباريات، بالنهاية، قرصنة المباريات هو نوع من أنواع السرقة".

شراكات مع الاتحاد العراقي للكرة

وأكد تيباس أن شراكة "لا ليغا" والاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي بدأت منذ سنتين، تركز على مشروع "رفع المهنية" في كرة القدم العراقية، ورسم مسار دوري محلي قوي.

وقال تيباس أن هذا الأمر يحتاج بعض الوقت، ويحتاج " لتغيير بعض العقليات والثقافات السائدة"، ورغم ذلك، "نحن قطعنا خطوات مهمة حتى الآن"، على حد وصفه.

كيف تساعد "لا ليغا" الكرة العراقية؟

وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، أكد تيباس أن "كرة القدم العراقية مهمة جدا ولها قدرة تنافسية ذات جودة عالية ، ولدى العراق لاعبون بجودة عالية، ويستحقون تلقي رواتب مرتفعة تعكس الجودة العالية".

وأضاف: "هناك مجال لتحسين إدارة الأندية العراقية، وهناك لاعبون بإمكانهم المنافسة في دوريات مهمة جدا، وبالتالي من المهم تشكيل هيكلة مهنية للدوري وهو ما نعمل عليه مع الاتحاد العراقي".

3 خطوات لرفع مستوى كرة القدم

وشدد تيباس على أن أبرز الخطوات التي يجب على الاتحاد العراقي اتخاذها للوصول لأعلى المستويات، وتحقيق دوري كرة قدم مستدام ماديا، وهي:

يجب توفير بث سمعي وبصري بجودة عالية للمباريات.

يجب توفير ملاعب بجودة ممتازة، بأرضيات عشبية تتسق مع أعلى البطولات.

تبني سياسات الدفع مقابل المشاهدة للمباريات المحلية والخارجية، لأنه يضمن استدامة اقتصادية، وينعكس على العائد المادي ومستوى اللاعبين.

هل سنرى نجوم العراق في الدوري الإسباني؟

وحول مواهب كرة القدم في العراق، أكد تيباس أن "في العراق هناك مواهب كثيرة، ولكن الفرق الأكبر في أوروبا هو مستوى التنافس والوتيرة الأكثر سرعة".

وعندما سؤل حول إمكانية وصول نجوم العراق إلى الدوري الإسباني، قال تيباس: "لا يمكنني أن أؤكد أن ذلك سيحصل خلال عامين أو أقل، لكن أنا على يقين بأن هذا الأمر سيتحقق مستقبلا".

وأضاف: "نرى بالفعل الخطوات الكبرى التي تقوم بها كرة القدم العراقية، وقريبا، ليس فقط الدوري الإسباني، بل دوريات أوروبا الكبرى، ستبدأ باستقطاب اللاعبين العراقيين".

وختم حديثه: "مع توفير كرة قدم مستدامة اقتصاديا، سيتعرف على اللاعبين العراقيين عدد أكبر من المهتمين، وذلك سيوسع حظوظهم ".