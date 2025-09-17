وكان دورتموند متقدما 4-2 حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح الصربي دوسان فلاهوفيتش في تسجيل هدفه الثاني، ثم يصنع بعدها بدقيقتين هدف التعادل لزميله لويد كيلي، لتنفجر مدرجات ملعب أليانز احتفالا بعودة فريقها في اللحظات الأخيرة.

وجاءت الأهداف تباعا منذ الدقيقة 53، حين افتتح كريم أديمي التسجيل لدورتموند، قبل أن يعادل كينان يلديز لليوفي بعد عشر دقائق.

ورد الضيوف سريعا عبر فيلكس نميتشا في الدقيقة 65، لكن فلاهوفيتش أعاد التعادل مجددا في الدقيقة 68.

واستعاد دورتموند التقدم عبر يان كوتو في الدقيقة 74، ثم عزز الجزائري رامي بن سبعيني النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

لكن الوقت بدل الضائع كان كفيلا بقلب الموازين، بعدما سجل فلاهوفيتش هدف تقليص الفارق في الدقيقة 94، ثم أرسل عرضية مثالية إلى كيلي الذي أدرك التعادل برأسية حاسمة في الدقيقة 96، ليتقاسم الفريقان النقاط في بداية المشوار الأوروبي.