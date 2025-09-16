وفاز المهاجم (26 عاما)، والذي ساعد فرنسا على الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي والعديد من الجوائز الفردية لكنه لا يزال يطارد لقب دوري أبطال أوروبا الذي يراوغه.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان العام الماضي الذي شهد تتويج ناديه السابق بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بينما أخفق ريال مدريد في الدفاع عن لقب دوري الأبطال بعد خروجه من دور الثمانية على يد أرسنال.

وقال ألونسو للصحفيين الإثنين: "نعوّل على كيليان مبابي. يتوق للفوز بدوري الأبطال. تحدثنا اليوم عن أهمية دوري الأبطال. لم نتناول ما حدث في مايو الماضي (حين فاز باريس سان جيرمان باللقب) تحدثنا عن اليوم".

وأضاف: "مشروعنا بدأ يتبلور للتو. أحد الأهداف هو الفوز بدوري الأبطال عاجلا وليس آجلا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مبابي قائدا داخل المجموعة، قال ألونسو: "بلا شك. بسبب شخصيته وخبرته ... إنه أحد قادتنا. كيليان يستمع للتعليمات وبعدها ينفذ الأمور بجودة عالية. الأمر لا يقتصر فقط على كيليان أو فينيسيوس جونيور أو رودريغو، نحن بحاجة إلى تلك الجودة الجماعية لتحقيق تلك الأشياء المميزة".

وسجل مبابي أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم بينما تم استدعاء لاعب الوسط جود بلينغهام، الذي غاب عن بداية ريال مدريد في الدوري الإسباني التي فاز خلالها في أربع مباريات بسبب إصابة في الكتف، للتشكيلة التي ستواجه مرسيليا.

ويصل مرسيليا إلى مدريد بانتصارين وهزيمتين من مبارياته الافتتاحية في الدوري الفرنسي.

وظهر الفريق بشكل قوي على أرضه لكنه خسر مباراتيه خارج أرضه وسجل تسعة أهداف في مبارياته الأربع بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف.

وخسر ريال مدريد 1-صفر أمام ليل الفرنسي الموسم الماضي في مباراته الثانية من مرحلة الدوري، والتي تعرض خلالها لثلاث هزائم جعلته خارج الثمانية الأوائل، مما أجبر حامل اللقب على خوض الملحق للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

وعن اللقاء القادم، قال الفرنسي أوريلين تشواميني مدافع ريال مدريد "مرسيليا فريق كبير في الدوري الفرنسي. أتوقع مباراة صعبة، في دوري الأبطال، كما هو الحال مع الفرق الكبيرة. لا أعرف ما إذا كان جميع الإسبان يعرفونهم، لكن مرسيليا فريق صاحب شعبية كبيرة في فرنسا".