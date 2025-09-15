وبدأت القصة عندما تلقى الصحفي الرياضي الأسترالي، نيل غاردنر، رسالة بريد إلكتروني حول "فرصة تعاون سرية".

وقال غاردنر، إن الرسالة عرضت عليه أن يروج، في مواقع التواصل الاجتماعي، لأحقية ديمبلي نيل جائزة الكرة الذهبية.

وبعد تلقيه الرسالة، قال غاردنر في حسابه على منصة "إكس"، في 12 سبتمبر الجاري: "تواصلت معي وكالة علاقات عامة للمشاركة في حملة مدفوعة لصالح ترشيح ديمبلي للكرة الذهبية. لا أعرف من يمول هذا، لكن أعتقد أنه أمر سخيف، وكان لزاما عليّ أن أنشر هذا بهدف التوعية".

ولاقت تغريدة غاردنر انتشارا واسعا على منصة "إكس". وبهدف استجلاء حقيقة هذا العرض، تواصلت "أتلانتك" مع محيط ديمبلي لسؤالهم إذا كانوا على علم بهذه الحملة، لكن المقربين من النجم الفرنسي نفوا علاقتهم بها.

وبعد التحقق، تبين أن الرسالة أرسلت من شركة متخصصة في التسويق والإعلان تدعى "بانغر إنترناشونال" والتي يقع مقرها في الهند.

وتبين أيضا أن الرسالة أرسلت من الحساب الرئيسي للشركة، وأُرفق باسم مؤسس الشركة "علي حسين" في أسفل الرسالة.

من جهتها، أوضحت الشركة أن علي حسين لم يكتب الرسالة، مشيرة إلى أن متدربة تبلغ من العمر 18 عاما، هي من قامت بهذه المبادرة من تلقاء نفسها دون علم، أو تفويض من مديرها.

وأوضحت الوكالة الهندية أن الدافع كان الفضول لاستكشاف المبلغ الذي يتقاضاه الصحفي مقابل قيامه بمثل هذه الأعمال.

ومن المرتقب أن يعلن عن اسم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، خلال حفل سيقام في 22 من سبتمبر الجاري، في مدينة باريس.