وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي ليزا كلافينيس في مؤتمر صحفي، إن المباراة المقررة في 11 أكتوبر في أوسلو "ستقام في ظل معاناة إنسانية جسيمة، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بهذا الوضع".

وأضافت: "نرى أنه من المبرر تماما تخصيص عائدات التذاكر لمنظمة أطباء بلا حدود التي تقدم مساعدات طارئة وملموسة على الأرض في غزة".

وانتقدت كلافينيس "الهجمات غير المتناسبة التي تستهدف غزة منذ وقت طويل بشكل مفرط".

وستقام المباراة على ملعب أوليفال الذي يتسع لـ27 ألف متفرج، علما أنه تم بيع التذاكر بالكامل.

وقالت الأمينة العامة للفرع النرويجي لمنظمة أطباء بلا حدود لينديس هوروم: "نشعر بتأثر بالغ لرؤية جهات مانحة مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة كهذه دعما لزملائنا الذين يعيشون أوضاعا قاسية ويائسة في غزة، حيث إنهم بحاجة إلى كل أشكال الدعم الممكنة، سواء المالي أو المعنوي".

وتتصدر النرويج بقيادة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند المجموعة التاسعة بخمسة انتصارات من 5 مباريات، متقدمة على إيطاليا وإسرائيل.

وفاز المنتخب النرويجي على إسرائيل بنتيجة 4-2، بالمباراة المعتبرة خارج أرضه التي أقيمت على ملعب محايد في مدينة ديبريتسن المجرية في 25 مارس الماضي.