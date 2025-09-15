وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأهلي في بيان رسمي للنادي، الإثنين، إن إمام عاشور، لاعب الفريق اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأضاف جاب الله أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها.

وأشار إلى أنه سيتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

ولم يهنأ إمام عاشور بعودته للملاعب بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب إجراء عملية جراحية نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأميركي في منتصف يونيو الماضي بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.