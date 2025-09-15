وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما بهدف لاعبه المغربي، وليد الكرتي، في الدقيقة 14 من المباراة التي أقيمت على ملعب 30 يونيو بالقاهرة، مستفيدا من عرضية زميله البرازيلي إيفرتون.

وفي الشوط الثاني أضاف مروان حمدي هدفا ثانيا بالدقيقة 74 مستفيدا من عرضية للظهير الأيسر محمد حمدي.

واختتم مصطفى زيكو ثلاثية بيراميدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يتأهل بيراميدز للدور الثاني من النسخة الثانية للبطولة، ليلاقي أهلي جدة السعودي، على ملعب الإنماء في جدة يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث سيتوج الفائز بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك بيراميدز في البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بينما يبقى أوكلاند سيتي الأكثر تمثيلا للأندية العالمية في بطولات "فيفا" بفضل احتكاره للقب دوري أبطال أوقيانوسيا.